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Александр Мостовой: Не понимаю, почему экс-тренеры «Спартака» добиваются результатов после ухода

Эксперт прокомментировал выход сборной Швейцарии в финальную часть чемпионата мира 2022 года
17 ноября 2021 09:49
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на триумф Швейцарии, опередившей в своей отборочной группе чемпионов Европы итальянцев.

«Не понимаю, почему тренеры, работавшие в «Спартаке», добиваются высоких результатов после ухода из клуба. Якин же всего один сезон поработал в команде, но и сравнивать достижения тяжело. Все-таки клуб и сборная - это разные вещи, и никто не может понять, где же лучше работать. Зависит еще от результата. В сборной проще, потому что ты не испытываешь стресс каждый день. Федун быстро меняет тренеров из-за результата. Он хочет здесь и сейчас и ни одному тренеру не дает время. Большую роль еще играет селекция.

То, что Якин обогнал Италию было неожиданно, тем более после того, как команда Манчини стала чемпионом Европы. Я, с одной стороны, удивлен успехам Якина, а с другой нет, потому что команда уже сыграна. Просто он что-то свое добавил, а группа была средняя. Такой успех бывает», - приводит слова Мостового «РБ-Спорт».

Напомним, в последних двух матчах Швейцария под руководством бывшего наставника красно-белых Мурата Якина сыграла вничью на выезде с главными конкурентами - итальянцами (1:1) и обыграла Болгарию (4:0). С 18 очками швейцарцы заняли первое место в группе С и вышли в финальную часть мирового первенства напрямую.

Италия набрала 16 очков и примет участие в стыковых матчах.

источник: «РБ-Спорт»
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