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Дешам подвел итоги сезона для сборной Франции

Команда выиграла свою отборочную группу чемпионата мира и Лигу наций
17 ноября 2021 10:14
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты своей команды в 2021 году.

«Оценка положительная, если забыть о десяти фатальных минутах в матче со Швейцарией. Мы победили в Лиге наций, а затем уверенно прошли на чемпионат мира. Мы завершаем календарный год без поражений, даже если ничья со Швейцарией считается поражением.

Сборная Франции показала, что остаётся конкурентоспособной. Я горжусь этой группой игроков. Есть вещи, которые можно улучшить, но в конце года мы снова увидели свои способности и подтвердили мастерство», - приводит слова наставника L'Equipe.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы французы в серии пенальти уступили швейцарцам. В конце основного времени подопечные Дешама выигрывали со счетом 3:1, однако позволили сопернику перевести игру в овертайм.

В финале Лиге наций Франция обыграла Испанию со счетом 2:1. В группе D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года «трехцветные» уверенно заняли первое место, не потерпев ни одного поражения.

Добавим, что под руководством Дешама команда стала чемпионом мира 2018 года в России.

источник: L'Equipe
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