Тренер сборной Аргентины прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира-2022.

«Достигнуть квалификации задолго до конца в очень сложной квалификации - это то, чем можно гордиться. Год получился великолепным. Победа на Кубке Америки, квалификация на чемпионат мира и серия без поражений. Всё это было мечтой», - приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним,что сборные Аргентины и Бразилии не смогли выявить победителя в матче квалификации ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0. Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

В другом матче сборная Чили проиграла Эквадору (0:2), что обеспечило Аргентине четвертое место в группе, дающее прямую путевку на мировое первенство в Катаре. Бразилия ранее уже гарантировала себе участие в чемпионате мира-2022.