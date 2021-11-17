Вратарь сборной Украины Бущан: У нас на поле было 15 львов, еще десять сидели на скамейке

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Тяжело складывалась игра, потому что нам нужна была только победа. Думаю, было видно, что футболисты, которые выходили с первых минут и на замену, и у всех остальных были мысли только о победе. У нас на поле было 15 львов, еще десять сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум», - приводит слова Бущана Tribuna.com.

Голы в составе подопечных Александра Петракова забили Александр Зинченко (59-я минута) и Артем Довбик (79).

В параллельном матче встречались сборные Финляндии и Франции. Именно финны до этого тура шли на второй строчке, позволяющей отправится в стыковые матчи. Игра завершилась победой французов со счетом 2:0. Голы забили Карим Бензема на 66-й и Килиан Мбаппе на 76-й минутах.

Сборная Франции гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар после разгрома в матче с Казахстаном (8:0), а украинцы будут играть в стыковых матчах в марте следующего года.