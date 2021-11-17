Александр Мостовой: Молодежная сборная России душила, гнала и запугивала Испанию

Бывший футболист московского «Спартака» отреагировал на победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

«Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но не надо сравнивать с основной сборной. Для испанских футболистов очень сложно играть в такую температуру. Испания пока на первом месте, еще играть и играть», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Единственный мяч был забит на 60-й минуте Константином Тюкавиным с передачи Наиля Умярова.

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и сравнялись по этому показателю с испанцами, однако Россия занимает вторую строчку из-за личных встреч. Первая игра между этими же сборными завершилась убедительной победой Испании дома со счетом 4:1.

Следующий матч в рамках отбора российская молодежка проведет против Мальты, а Испания - с Литвой. Игры состоятся в 2022 году.