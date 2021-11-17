Двукратный олимпийский чемпион по биатлону назвал причины неудач сборной России по футболу

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал результат заключительного матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года Хорватия - Россия.

«В чем причина? Во-первых, состав не так укомплектован. Про отсутствие характера говорить банально, у наших игроков просто нет мастерства.

Как я уже говорил, нужен только частный футбол в стране. Только в этом случае можно будет на что-то рассчитывать - игрокам перестанут вообще платить, и они начнут пахать днем и ночью, чтобы заработать эти деньги и попасть в Европу. Понты мгновенно закончатся, на них не будет сил.

А пока почти весь наши футбол содержится за счет государства - не будет никакой мотивации. Это психология, так устроен человек - когда его заваливают деньгами, у него автоматически пропадает мотивация. Нужно менять систему взаимоотношений футбола и государства. Тогда появятся звезды», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Напомним, команда Валерия Карпина в гостях уступила хорватам со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте забил в свои ворота защитник россиян Федор Кудряшов. Сборная России заняла второе место в группе Н и попала в стыковые матчи за право участия в финальной стадии турнира. Наша команда оказалась в числе «сеяных». Ее соперниками по полуфиналу могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.