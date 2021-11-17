Кобелев - о победе России над Испанией: Они играли без боязни и в атаку, старались комбинировать

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

«Россия хорошо сыграла за счет правильного построения игры. Россияне играли очень близко с испанцами. У молодёжной сборной не было боязни: они играли вперед, старались комбинировать», - приводит слова Кобелева «СЭ».

Единственный мяч был забит на 60-й минуте Константином Тюкавиным с передачи Наиля Умярова.

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и сравнялись по этому показателю с испанцами, однако Россия занимает вторую строчку из-за личных встреч. Первая игра между этими же сборными завершилась убедительной победой Испании дома со счетом 4:1.

Следующий матч в рамках отбора российская молодежка проведет против Мальты, а Испания - с Литвой. Игры состоятся в 2022 году.