Роман Терюшков: Информация о долгах в «Химках» не соответствует действительности

Роман Терюшков, член наблюдательного совета «Химок», опроверг слухи о долгах перед футболистами.

«Информация о долгах по зарплате не соответствует истине. Есть враги, которые распространяют эти слухи. Могу им только привет передать. Все контрактные обязательства со стороны клуба перед игроками выполняются», - приводит слова куратора «Химок» »МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Ранее сам Терюшков говорил, что клуб допускает незначительные задержки в выплатах.

После 14 туров российской премьер-лиги «Химки» находятся в зоне прямого вылета на 15 месте, набрав 12 очков.