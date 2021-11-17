Широков поделился мнением о соперниках сборной России в первом раунде стыковых матчей ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможных соперниках национальной команды в первом раунде стыковых матчей чемпионата мира-2022.

«На общем фоне чуть выделяются поляки. Но из этих сборных со всеми можно играть спокойно. Еще несколько месяцев до матчей, поэтому сейчас не надо строить предположения. Сначала дождемся, кто выпадет, потом посмотрим, в каком состоянии наши сборники будут, и тогда оттолкнемся. Сейчас нечего гадать», - приводит слова Широкова «СЭ».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина заняли второе место отборочной группе H. Для выхода в финальную часть мирового первенства российской команде необходимо одержать две победы в плей-офф.

Добавим, что 26 ноября состоится жеребьевка матчей плей-офф в рамках отбора к ЧМ-2022. Игры полуфинальной стадии пройдут 24-25 марта. Финальные встречи запланированы на 28-29 марта.