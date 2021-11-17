Дмитрий Васильев: Наши футболисты получают первый контракт непонятно за что

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Ваисльев после поражения сборной России по футболу от Хорватии (0:1), из-за которого подопечным Валерия Карпина надо будет принять участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, сделал предложения по реформации российского футбола.

«Наши дети, когда попадают в футбол, возвышаются, им говорят, что они великие — и они теряют мотивацию. Особенно после получения первого контракта непонятно за что. Может, они когда-нибудь хотели достичь высокого результата, но их заваливают деньгами. Как я уже говорил, нужен только частный футбол в стране. Только в этом случае можно будет на что-то рассчитывать — им перестанут вообще платить, и они начнут пахать днем и ночью, чтобы заработать эти деньги и попасть в Европу. Понты мгновенно закончатся, на них не будет сил. Формула простая, как видите», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Добавим, что в стыковых матчах каждая команда для того, чтобы поехать на мундиаль должна победить двух соперников. Сборная России в полуфинале стыков может сыграть с Австрией, Чехией, Турцией, Северной Македонией или Польшей. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября