Дмитрий Губерниев: Россия совсем не фаворит в стыковых матчах, но шансы нужно использовать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможных соперников сборной России по стыковым матчам.

«Самые опасные соперники, которые могут попасться в первом туре, — это Польша и Чехия. Но против абсолютно любой сборной нам придется очень сложно. Наши шансы попадания на чемпионат мира оцениваю как 20 на 80. Мы совсем не фавориты, но шанс нужно использовать», - приводит слова Губурниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в стыковых матчах каждая команда для того, чтобы поехать на мундиаль, должна победить двух соперников. Сборная России в полуфинале стыков может сыграть с Австрией, Чехией, Турцией, Северной Македонией или Польшей. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября .