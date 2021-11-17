Журналист заявил, что Головин и Алексей Миранчук не попали бы в стартовый состав сборной Хорватии

Хорватский журналист Анте Бушкулич сравнил российского полузащитника «Монако» Александра Головина и его соотечественника из «Аталанты» Алексея Миранчука с игроками сборной Хорватии по футболу.

«Суть в том, что они играют на позициях, которые в Хорватии закрывают очень сильные футболисты. Не думаю, что они имели бы шансы попасть в стартовый состав, но в списке из 23 игроков они бы наверняка оказались», - приводит слова Бушкулича «РБ-Спорт».

Напомним, что в воскресенье сборная России уступила в гостях Хорватии (0:1) и теперь будет пробиваться на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи. Хорватские футболисты, выиграв отборочную группу, отобрались на мундиаль.