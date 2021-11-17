Пономарев - о заявлении Карпина о возможном уходе из сборной: Как же ему команда будет доверять?

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал главного тренера национальной команды России Валерия Карпина за слова о возможном уходе со своего поста после неудачной игры с Хорватией (0:1), в результате которой российским футболистам предстоит обираться на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи.

«Как можно делать такое заявление перед ответственными матчами? Как же ему команда будет доверять? Вот он сделал такое заявление, останется, будет делать установку ребятам, в которых он сам не верит. Куда ж это годиться? Но если он все-таки уйдет, ему этого не простят: ни ребята, ни Россия», - приводит слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в стыковых матчах каждая команда для того, чтобы поехать на мундиаль должна победить двух соперников. Сборная России в полуфинале стыков может сыграть с Австрией, Чехией, Турцией, Северной Македонией или Польшей. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.