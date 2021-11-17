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Адвокат заявил, что тестю Кокорина не грозит уголовная ответственность за нападение на Матвеева

В результате ссоры пострадал только автомобиль.
17 ноября 2021 16:51
автор: Максим Скороходов

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов дал профессиональную оценку действиям тестя российского футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина Руслана Валитова, который напал на главу IT-компании Льва Матвеева.

Напомним, что Валитов стал оскорблять Матвеева и бить по его автомобилю. У машины марки Mercedes осталась вмятина и было сломано зеркало.

«Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко. Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет. Я вам это откровенно, со стопроцентной вероятностью заявляю. Валитов ничего не сделал. Вреда здоровью нет.

Выглядит все ярко, но за такие действия никакой юридической ответственности не будет. Только в гражданско-правовом порядке ему могут предъявить иск за причинение ущерба имуществу», - приводит слова Калинова «Газета.Ru».

Добавим, что Матвеев уже обратился в полицию. Причиной данного поведение Валитова называется превышение скорости бизнесменом.

источник: «Газета.Ru»
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