Адвокат заявил, что тестю Кокорина не грозит уголовная ответственность за нападение на Матвеева

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов дал профессиональную оценку действиям тестя российского футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина Руслана Валитова, который напал на главу IT-компании Льва Матвеева.

Напомним, что Валитов стал оскорблять Матвеева и бить по его автомобилю. У машины марки Mercedes осталась вмятина и было сломано зеркало.

«Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко. Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет. Я вам это откровенно, со стопроцентной вероятностью заявляю. Валитов ничего не сделал. Вреда здоровью нет.

Выглядит все ярко, но за такие действия никакой юридической ответственности не будет. Только в гражданско-правовом порядке ему могут предъявить иск за причинение ущерба имуществу», - приводит слова Калинова «Газета.Ru».

Добавим, что Матвеев уже обратился в полицию. Причиной данного поведение Валитова называется превышение скорости бизнесменом.