Губерниев - об украинских фанатах, перевернувших флаг России: Будут регулярно получать звездюлей

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался об украинских фанатах, которые вывесили перевернутый флаг России во время матча против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

Болельщики данной страны решили, что перед ними флаг Сербии устроили драку.

«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего. В следующий раз еще что-нибудь перевернут, получат снова люлей на другом стадионе от других болельщиков», - приводит слова Губерниева Sprt24.ru.

Добавим, что сборная Украины, обыграв команду Боснии и Герцеговины (2:0), пробилась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.