Канчельскис - об удобных соперниках в стыках: Мы не с позиции силы выступаем, чтобы так рассуждать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что для сборной России не существует удобных соперников в предстоящих стыковых матчах. Подопечные Валерия Карпина оказались сеянными в списке сборных.

«Странно рассуждать, кто для нас удобен, а кто нет. Как по мне, для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть. Мы не с позиции силы выступаем, чтобы так рассуждать. Вы видели результаты наших клубов в еврокубках? Они говорят о многом.

Будем цеплять за каждый шанс, подойдем в хорошей физической форме, тогда шансы есть», - сказал Канчельскис Sport24.

Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.