В Госдуме прокомментировали появление флага России на матче отбора ЧМ-2022 Босния - Украина

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на инцидент, произошедший на матче сборных Боснии и Герцеговины и Украины в заключительном туре отбора на ЧМ-2022.

Российский флаг появился на трибунах стадиона, после этого боснийские болельщики напали на болельщика с атрибутом.

«Международным футбольным организациям следует рассмотреть этот случай отдельно и подумать, как реагировать в дальнейшем. Возможно, следует ввести некие запреты, ограничения, чтобы не допускать подобного отношения. В итоге произошедшее задело даже чувства боснийцев, которые решили, что это стяг Сербии. А виной всему сам процесс надругательства над флагом», — передает слова Журовой RT.

Ранее боснийские болельщики напали на украинцев за показ российского флага.