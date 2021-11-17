«Кубань» сыграла вничью с «Аланией дома, команды забили друг другу 10 голов

17 ноября состоялся матч 23-го тура ФНЛ-1 между «Кубанью» и владикавказской «Аланией» в Краснодаре. Клубы забили друг другу 10 голов, сыграв в результативную ничью 5:5.

В составе кубанцев забитыми мячами отличились Абдоков (23-я минута), Лаук (29,32,49) и Безденежных (58). Гости смогли распечатать ворота соперников усилиями Магомедова (13), Машукова (45+1, 90+6), Гурциева (50) и Хадарцева (63).

Отметим, что это был самый результативный матч текущего сезона в Футбольной национальной лиге.

После 23-х туров подопечные Спартака Гогниева располагаются на шестой позиции с 40 очками. У кубанцев 17-е место и 22 балла в активе.

Следующий матч желто-зеленые проведут на выезде против «Текстильщика», а «Алания» примет «Спартак-2» в Грозном.