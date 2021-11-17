Первая теннисная ракетка мира Джокович рассказал, что ему нравится в Холанде как в футболисте

Первая ракетка мира по версии ATP Новак Джокович оценил талант норвежского нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда. В нынешнем сезоне он забил 13 голов во всех соревнованиях в клубе.

«Холанд невероятен, я не футбольный эксперт, чтобы говорить о его способностях, но как болельщик я впечатлен его навыками и игрой. Он один из лучших молодых игроков. Мне нравится работоспособность Эрлинга, его уверенность», - передает слова Джокивича «Чемпионат».

Ранее серб одолел россиянина Андрея Рублева на итоговом турнире ATP. Таким образом, Джокович одержал вторую победу на групповом этапе и вышел в полуфинал Итогового турнира. У Рублева теперь одно поражение при одном выигранном матче. В третьем туре россиянину предстоит играть с норвежцем Каспером Руудом, а сербу - с британцем Кэмероном Норри