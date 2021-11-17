Стерлинг и Хвича стали лучшими игроками в отборе ЧМ-2022 по показателю обводок

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия и форвард национальной команды Англии Рахим Стерлинг стали лучшими футболистами отбора ЧМ-2022 по показателю успешных обводок. У обоих на счету четыре обводки соперника за игру.

Об этом сообщает WhoScored.ru.

По словам источника, Хвича успешно обводил соперника четыре раза за матч, у Стерлинга аналогичная статистика. На третьем месте по этому показателю игрок донецкого «Шахтера» Манор Соломон, на четвертом - полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

Напомним, Хвича забил дубль в ворота сборной Швеции в девятом туре отбора на ЧМ-2022, лишив скандинавов возможности идти лидерами перед их очным матчем с Испанией за право прямого выхода на мундиаль. В текущем сезоне РПЛ на его счету 12 игр, один гол и два ассиста.