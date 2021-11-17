Туринский «Ювентус» намерен расстаться с форвардом Кулушевски

«Ювентус» рассматривает вариант продажи нападающего Деяна Кулушевски. В текущем сезоне он не смог отличиться забитыми мячами.
По словам Сalciomercato , руководство туринского клуба рассматривает вариант продажи игрока в следующем трансферном окне. «Старая синьора» готова расстаться с игроком сборной Швеции за 35 миллионов евро.
21-летний футболист больше не входит в планы главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри.
Кулушевски был куплен туринцами в августе прошлого года за 40 миллионов евро у «Пармы». За два сезона в «Ювентусе» он успел провести за команду 62 матча и забить восемь голов при восьми ассистах.
источник: Calciomercato.com