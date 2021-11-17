Спортивный директор «Лиона»: Азмун нравится мне и главному тренеру, мы постараемся его подписать

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано рассказал, что клуб сделает все возможное, чтобы подписать голеадора «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна.

«Нам очень нравится Азмун - мне и нашему главному тренеру Петеру Бошу. Не знаю, сможем ли мы его подписать в итоге, но, конечно, мы постараемся это сделать», - цитирует Жуниньо RMC Sport.

Текущий контракт Азмуна с петербургским клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, Азмун является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России наравне с Вагнером Лавом (85). За петербуржский клуб он провел в общей сложности 100 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 23 передачи.