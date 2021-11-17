Источник: Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинеддин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил в своем твиттере журналист Питер Фальк, англичане действительно приглашали французского специалиста, однако тот ответил, что пока не готов к работе в Англии и хочет отдохнуть до лета. По информации ряда СМИ, Зидана интересует место главного тренера в сборной Франции.

Напомним, после 11 туров текущего чемпионата АПЛ манкунианцы под руководством Уле-Гуннара Сульшера с 17 очками занимают шестое место в турнирной таблице. В последних матчах «красные дьяволы» потерпели оглушительное домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5, а также проиграли в дерби землякам из «Сити» (0:2).

Болельщики и эксперты не раз высказывались о возможной отставке норвежского специалиста.