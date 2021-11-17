Месси - о выходе Аргентины на ЧМ: Это стало вишенкой на торте в этом необычном году

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями после того, как его команда оформила поездку на мундиаль в Катар за четыре тура до окончания отборочного раунда в Южной Америке.

«Я только что приземлился в Париже и очень рад, что достиг цели - попасть на чемпионат мира в Катаре. Это, безусловно, была вишенка на торте в этом необычном году, который мы пережили со сборной Аргентины. Еще раз спасибо за всю любовь, которую вы всегда нам дарите. В январе, дай Бог, увидимся снова.

До 2022 года осталось всего полтора месяца, и я хотел бы завершить этот год как можно лучше. Обнимаю всех », - написал Месси в Indtagram.

В активе аргентинцев 29 баллов и второе место в группе за четыре тура до окончания отбора на ЧМ-2022. Они вместе с бразильцами первыми гарантировали себе попадание на мундиаль в 2022 году.