Райола - о конкуренции Доннаруммы в «ПСЖ»: Думаю, эту проблему можно разрешить с помощью диалога

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола заявил, что положение его клиента можно разрешить с помощью диалога в клубе. Итальянец играет примерное равное количество матчей с Кейлором Навасом после того, как Джиджи пришел в команду из «Милана».

«Не знаю, действительно ли есть здесь проблема. Думаю, все знают, чем закончится эта история. Джанлуиджи будет в порядке.

Нужно проявить немного терпения. Я знаю, что он оказался в ситуации, с которой раньше не сталкивался, но ее можно разрешить только через диалог », - цитирует Райолу Tuttomercatoweb.

Напомним, минувшим летом Доннарумма стал чемпионом Европы вместе со сборной Италии, отразив пенальти в финальном матче против Англии. В прошлом сезоне Серии А за «Милан» итальянец сыграл 37 матчей, в 14 из которых не пропускал голы.