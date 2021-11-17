УАФ назначила Петракова главным тренером сборной Украины

Исполком УАФ утвердил 64-летнего специалиста Александра Петракова главным тренером национальной сборной. С ним Украина вышла в весенние стыковые матчи за право побороться за путевку на ЧМ-2022.

Под руководством тренера, желто-синие сыграли пять раз вничью и дважды победили в отборе на катарский мундиаль. В группе они заняли вторую строчку вслед за сборной Францией и отправились в стыковые матчи.

С Петраковым заключен контракт до 30 декабря 2022 года с возможностью продления сотрудничества до 30 июля 2024 года.