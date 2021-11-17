Дани Алвес: Мы должны объединиться, чтобы преобразить клуб

Защитник «Барселоны» и самый титулованный футболист в мире Дани Алвес поделился впечатлениями после возвращения в каталонский клуб.

«Это моя мечта! Я давно хотел вернуться в «Барселону». Мог бы выполнять свои функции бесплатно, если того требует ситуация. Что угодно. Моя цель - подарить команде радость и энтузиазм. Миссия Хави - это моя миссия. Мы должны объединиться, чтобы снова преобразить клуб», - сказал Алвес на пресс-конференции.

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.