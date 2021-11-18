КОНМЕБОЛ отстранила трех арбитров, которые обслуживали два последних матча сборной Бразилии

Председатель судейского комитета Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Уилсон Сенеме объявил серьезные штрафы трем арбитрам, которые судили последние матчи с участием «пентекампеонов»: Бразилия - Колумбия (1:0) и Аргентина - Бразилия (0:0).

Бразилец, также являющийся членом судейского комитета ФИФА, подписал два документа о бессрочной дисквалификации чилийца Роберто Андреса Тобара Варгаса и уругвайцев Андреса Исмаэля Куньи и Эстебана Даниэля Остохича.

Тобар Варгас, в частности, проявил либеральность по отношению к Неймару, как минимум дважды не применив к звездному игроку дисциплинарных взысканий. Уже на 9-й минуте он агрессивно повел себя по отношению к арбитру и заслужил красную карточку. Но убрать Неймара чилиец не решился.

Кунья судил встречу Аргентина - Бразилия, а Остохич помогал ему в качестве видеорефери. Они допустили как минимум одну серьезную ошибку, в результате которой аргентинец Николас Отаменди продолжил игру после удара локтем Рафиньи.

Напомним, что бразильцы досрочно оформили путевку в Катар, набрав за 13 матчей 35 очков и оторвавшись от идущих вторыми аргентинцев на шесть баллов. Бразилия стала первой южноамериканской страной, которая смогла оформить путевку на чемпионат мира-2022.