Президент Бразилии Болсонару поддержал идею проводить чемпионат мира каждые два года

Президент Бразилии Жаир Болсонару согласился с ФИФА относительно проведения чемпионатов мира каждые два года. Он заявил, что следует создать аналогичный клубный мундиаль, чтобы они чередовались со сборными через год.

«Я приветствую идею проведения чемпионата мира каждые два года, это хорошее подспорье для экономики. Четыре года - это, наверное, многовато.

Также было предложение о клубном первенстве, возможно, в тех же параметрах чемпионата мира, с участием 24 команд или чуть больше. Так, чтобы через год чемпионат мира и клубный чемпионат чередовались», - цитирует Болсонару Folha de S.Paulo.

Напомним, что на изменении формата проведения чемпионата мира настаивали власти Саудовской Аравии. При этом их инициативу поддержали 166 федераций.