Цыганков - о стыках для Украины: Мы живем мечтой попасть в Катар в следующем году

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков надеется, что его команда сумеет квалифицироваться в Катар для участия на чемпионате мира в 2022 году.

«Мы действительно обыграли очень известные команды. Все понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей. Будем готовиться, потому что все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре», - цитирует Цыганкова сайт телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2».

Напомним, украинцы участвовали в квартете D в отборе на ЧМ-2022. Они заняли второе место с 12-ю баллами, пропустив вперед только сборную Франции. В конце марта состоятся стыковые матчи с другими европейскими сборными за право попасть на ЧМ-2022.