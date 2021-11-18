В Госдуме высказались о разведении России и Украины в стыковых матчах

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала решение УЕФА развести сборные России и Украины в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

«Меры УЕФА, который разводит наши сборные при жеребьевке, абсолютно оправданы. Они же знают про все эти моменты. Во-первых, среди болельщиков стычки будут в любом случае. Причем будут провоцировать именно не русские, а украинцы.

Мы в ПАСЕ с ними когда сталкиваемся, они нас постоянно провоцируют на то, чтобы потасовка была чуть не прямо в зале. Матом ругаются, гадости говорят. Это неприлично, некультурно и вообще неприемлемо для парламентариев. А мы говорим про обычных болельщиков на трибунах», - приводит слова олимпийской чемпионки Eurostavka.

Напомним, команда Валерия Карпина попала в число «сеяных» сборных и теоретически могла сыграть против «несеяной» Украины, однако УЕФА исключил такую возможность, учитывая политическую обстановку.

Соперник сборной России станет известен 26 ноября. Полуфинальный матч пройдет 24 марта 2022 года и будет для российской команды домашним.