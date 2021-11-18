Максим Деменко: Северная Македония – самый оптимальный соперник для России в стыковых матчах ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением по поводу возможных соперников национальной команды в стыковых матча на ЧМ-2022.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина попали в число «сеяных» в плей-офф. В полуфинальной встрече российской сборной могут достаться сборные Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции и Чехии. Жеребьевка состоится 26 ноября.

– Самый оптимальный соперник для России – это, в любом случае, Северная Македония. Турцию тоже можно назвать оптимальным соперником. Чехия, на мой взгляд, не очень хороший вариант. Но легких игр не будет ни с кем. Радует, что мы находимся среди сеяных команд, то есть, сразу не попадем на Италию и Португалию, – приводит слова Деменко «Евро-футбол.ру».

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.