«Челси» хочет приобрести защитника «Лестера» Фофана

Руководство «Челси» изучает возможность подписания центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

Как сообщает Foot Mercato, лондонский клуб планирует оформить трансфер 20-летнего француза ближайшим летом. Пока неизвестно, готовы ли «лисы» отпустить своего футболисты в другую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Напомним, Фофана выступает за «Лестер» с октября прошлого года. За это время он принял участие в 38 матчах, отдав один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне французский футболист не провел ни одной игры за команду АПЛ из-за травмы малоберцовой кости, полученной в августе этого года.