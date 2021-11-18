Ван Бронкхорст близок к тому, чтобы возглавить «Рейнджерс»

Экс-наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст должен в скором времени стать новым главным тренером «Глазго Рейнджерс».

Согласно данным The Athletic, переговоры между шотландской командой и 46-летним нидерландцем находятся на завершающей стадии. Тем самым, специалист заменит на этой должности Стивена Джеррарда, недавно возглавившего «Астон Виллу».

Напомним, что в своей игровой карьере ван Бронкхорст защищал цвета «Рейнджерс» с 1998 по 2001 годы, став вместе с командой двукратным чемпионом Шотландии.

Последним клубом в тренерской карьере специалиста стал китайский «Гуанчжоу Фули» – наставник покинул клуб в декабре прошлого года.