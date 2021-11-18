«Детский сад»: спортивный психолог охарактеризовал поведение Карпина и Дзюбы

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Карпин снова увиливает, когда говорит про Дзюбу. Слова тренера: «Тихо, тихо, тихо» - показательны. Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот пытался зацепиться и сказать: это связано с вами. Дальше тренер идет по фактам. Вот опять «может быть» - постоянный уход от прямых конкретных ответов. Опять он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмет Дзюбу. Но он сделает так, чтобы дело было в Дзюбе.

В очередной раз скрывает то, что происходит на самом деле. Как только его пытались зацепить этим вопросом, то он тут же стал говорить: «Тихо, тихо, тихо». Заметьте, Дзюба тоже не сказал, что отказывается играть за сборную. Он тоже хитрый. Они оба ведут себя одинаково: ты виноват - нет, ты виноват. Это вообще детский сад», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, тренер и футболист конфликтуют еще со времен выступления Дзюбы за московский «Спартак», когда команду возглавлял Карпин. После того, как Валерий Георгиевич возглавил сборную, он лишь однажды включил игрока в расширенный список кандидатов для участия в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира, однако Артем сам отказался от вызова, сославшись на плохую форму.