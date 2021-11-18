Робертсон пропустит матчи с «Арсеналом» и «Порту» из-за травмы

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил повреждение подколенного сухожилия в матче сборной Шотландии против Дании (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Как сообщает The Times, английский клуб предполагает, что 27-летний футболист не примет участие в ближайших играх «мерсисайдцев», а именно в матче 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (20 ноября), а также встречи пятого тура Лиги чемпионов против «Порту» (24 ноября).

Напомним, что в нынешнем сезоне Робертсон отыграл за «Ливерпуль» 12 матчей, отдав три ассиста. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка. В ЛЧ подопечные Юргена Клоппа идут на первой строчке с 12 очками.