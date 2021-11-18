Источник: Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин попросил руководство столичного клуба уменьшить ему зарплату.

По информации телеграм-канала «Foot'больные люди, игрок считает, что он не заслуживает тех денег, которые сейчас получает.

Напомним, по сведениям некоторых СМИ, текущая зарплата Зобнина в «Спартаке» составляет три миллиона евро в год. Согласно новому контракту, который стороны планируют заключить сроком на три года, эта планка снизится более чем на миллион евро.

Добавим, что в настоящее время игрок восстанавливается после травмы, полученной в играх за сборную России. Футболист пропустит около трех недель и не примет участия в ближайших матчах красно-белых.