«Бавария» готова увеличить зарплату Зюле, чтобы сохранить игрока в клубе

«Бавария» хочет подписать новое соглашение с центральным защитником клуба Никласом Зюле.

По информации Bild, руководство мюнхенцев заинтересовано в том, что сохранить 26-летнего игрока в составе команды и готово увеличить ему зарплату до десяти миллионов евро в год. Ранее появилась информация, что немецкого футболиста хотят подписать «Ньюкасл» и «Челси».

Напомним, Зюле выступает за «Баварию» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 150 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро