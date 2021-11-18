В «Спартаке» не стали комментировать просьбу Зобнина об уменьшении зарплаты

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин попросил руководство уменьшить ему зарплату.

«Мы не комментируем детали контрактов с футболистами», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, ранее СМИ заявили, что 27-летний Зобнин считает незаслуженно высоким свой нынешний оклад и готов снизить его более, чем на миллион евро при подписании нового трехлетнего соглашения.

В текущем сезоне Роман провел 16 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил два мяча.