Фернанду Сантуш: Если Португалия не пройдет стыки, я уйду со своего поста

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил о том, что если его сборная не выйдет на ЧМ-2022 в Катар, то он готов покинуть свой пост.

«С тех пор, как я присоединился к Португальской федерации футбола в 2014 году, мы всегда все обсуждали и анализировали.

Вчера мы поговорили о нашем взгляде на текущее состояние дел в сборной Португалии и поняли, что я - тот человек, который должен продолжать работать с командой при отборе на чемпионат мира.

Что будет, если Португалия все равно не пройдет отбор на ЧМ-2022? Этого не произойдет. Но даже если это произойдет, я уйду», - цитирует слова Сантуша Record.

Напомним, сборная Португалии заняла второе место в своем квартете, пропустив вперед Сербию на последних минутах встречи заключительного тура. Подопечные Фернанду Сантуша оказались в числе сеянных команд перед жеребьевкой 27 ноября в Сьоне.