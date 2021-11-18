«Манчестер Сити» поборется с «Барселоной» за подписание Обамеянга

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку в январе 2022 года.

Как сообщает Transfer Market Web, в услугах 32-летнего габонца всерьез заинтересован «Манчестер Сити», намеренные усилить свою атакующую линию. Отмечается, что главным конкурентом «горожан» в борьбе за подписание форварда станет «Барселона».

Напомним, Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В составе «канониров» он принял участие в 159 матчах, забил 92 гола и отдал 21 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере габонский нападающий защищал цвета «Боруссии» из Дортмунда, «Лилля», «Монако», «Сент-Этьена» и «Дижона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.