Форвард сборной Аргентины Альварес может стать игроком «Реала»

Руководство «Реала» пристально следит за игрой нападающего «Ривер Плейта» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Как утверждает Marca, 21-летний футболист уже успел посетить тренировочную базу мадридского клуба. В данный момент испанские СМИ называют «сливочных» главными фаворитами в борьбе за приобретение форварда в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Альварес является воспитанником академии «Ривер Плейта». В составе взрослой команды он провел 90 матчей, забил 31 гол и отдал 23 ассиста. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.

За сборную Аргентины нападающий отыграл пять встреч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.