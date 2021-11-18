Первый тренер Зобнина - о его намерении снизить зарплату: Видимо, критика подействовала

Первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Сергей Духовников оценил желание своего воспитанника снизить зарплату в клубе.

«Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень», — сказал Духовников «Чемпионату».

Напомним, ранее СМИ заявили, что 27-летний Зобнин считает незаслуженно высоким свой нынешний оклад и готов снизить его более, чем на миллион евро при подписании нового трехлетнего соглашения.

В текущем сезоне Роман провел 16 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил два мяча.