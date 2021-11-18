Ветеран ЦСКА Пономарев - о желании Зобнина снизить зарплату: Свежо предание, но верится с трудом

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал желание полузащитника «Спартака» Романа Зобнина снизить свою зарплату в составе красно-белых.

«Свежо предание, но верится с трудом. Не могу поверить. Просто не бывает в жизни такого, что игрок идет на понижение зарплаты. Сознательные ребята так разве поступают? В наше время такое было бы возможно, а сейчас — нет», — сказал Пономарев «СЭ».

Напомним, ранее СМИ заявили, что 27-летний Зобнин считает незаслуженно высоким свой нынешний оклад и готов снизить его более, чем на миллион евро при подписании нового трехлетнего соглашения.

В текущем сезоне Роман провел 16 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил два мяча.