«Милан» в ближайшее время обсудит с агентом Романьоли возможное продление контракта игрока

«Милан» продолжает вести переговоры с центральным защитником команды Алессио Романьоли по поводу продления контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «россонери» договорилось о встрече с агентом Мино Райолой, представляющим интересы 26-летнего итальянца. Отмечается, что стороны обсудят детали возможного продления действующего соглашения игрока с командой серии А, рассчитанного до лета 2022 года.

Напомним, что Романьоли выступает за «Милан» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за клуб 232 матча, забил девять голов и отдал два ассиста.

Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса», готового подписать защитника по окончании текущего сезона на правах свободного агента.