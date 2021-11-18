Экс-игрок «Крыльев Советов» Ковба умер в возрасте 43 лет

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о том, что бывший полузащитник команды Денис Ковба скончался на 43-м году жизни.

Отметим, что недавно экс-футболист самарцев заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

– Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами, – сообщает официальный сайт самарского клуба.

Напомним, Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 годы. В составе команды он отыграл 260 матчей, забил восемь голов и отдал десять ассистов. Вместе с клубом хавбек стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в 2004 году.

Также в свой карьере белорусский футболист защищал цвета «Химок», пражской «Спарты», а также украинской «Александрии».