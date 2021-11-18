Хохлов - о желании Зобнина снизить свою зарплату: Не понимаю, насколько правдива эта ситуация

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о том, что Зобнин, якобы, попросил руководство красно-белых снизить ему зарплату при следующем подписании контракта.

«Не понимаю, насколько правдива эта ситуация. Я с таким не сталкивался. Рома — профессиональный футболист, порядочный человек, это да, могу подтвердить», — сказал Хохлов «Чемпионату».

Напомним, ранее СМИ заявили, что 27-летний Зобнин считает незаслуженно высоким свой нынешний оклад и готов снизить его более, чем на миллион евро при подписании нового трехлетнего соглашения.

В текущем сезоне Роман провел 16 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил два мяча.