Мостовой не верит, что Зобнин просил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что футболист красно-белых Роман Зобнин просил руководство клуба уменьшить ему зарплату.

«Не верю в это. Никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату. Бывает, что руководство клуба просит футболиста уменьшить оклад из-за каких-то финансовых проблем. Это нормально, проблемы у всех бывают. Но чтобы сам футболист попросил об этом? Нет, конечно», - приводит слова Мостового «РИА Новости».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок обратился к руководству столичного клуба с просьбой сократить ему зарплату, поскольку, по его мнению, он не заслуживает тех денег, которые сейчас получает. По разным оценкам, текущая зарплата Романа составляет три миллиона евро в год. В настоящее время стороны ведут переговоры о продлении действующего контракта еще на три года. Согласно новому соглашению, футболист будет зарабатывать 1,8 миллиона евро.

Сейчас Зобнин восстанавливается после полученной в играх за сборную России травмы. Игрок пропустит около трех недель.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, в которых забил два мяча.