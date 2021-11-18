Тарханов назвал трагедией смерть Ковбы

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов принес соболезнования родным и близким экс-полузащитника команды Дениса Ковбы, скончавшегося сегодня в реанимации.

«Для меня это трагедия. Я очень хорошо знал Дениса, много лет с ним работал. Такой молодой парень, всего 42 года. Мои соболезнования его семье. Денис запомнился трудолюбивым, очень ответственным игроком. Очень жаль, что так случилось», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, Ковба умер сегодня в реанимации от коронавирусной инфекции. Денису было 42 года. С Тархановым футболист пересекался в самарском клубе, где выступал, в том числе, под его руководством.

В 2004 году Ковба вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата России. Этот успех до сих пор остается самым громким в истории «Крыльев».