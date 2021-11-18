Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» еще на один сезон

40-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович вновь близок к тому, что продлить контракт с клубом. «Россонери» рассчитают переподписать контракт с нападающим до 2023 года.

Об этом информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, новый контракт Ибрагимовича с «россонери» будет рассчитан до лета 2023 года. Перед продлением контракта с Златаном менеджмент «Милана» намерен продлить договоренности с несколькими более молодыми игроками.

В текущем сезоне серии А Ибрагимович принял участие в шести играх, в которых смог забить три мяча и отдать два ассиста. Действующая трансферная стоимость форварда оценивается в 4 миллиона евро по данным Transfermarkt.